Serie A, date e sedi dei ritiri estivi: Milan e Genoa le prime squadre a ritrovarsi

Sono Milan e Genoa le prime squadre di Serie A a ritrovarsi per iniziare la nuova stagione: l'appuntamento è fissato per il 7 luglio. I campioni d'Italia del Napoli andranno in ritiro il 17 luglio a Dimaro, in Trentino, dove resteranno fino al 27. La data del ritrovo di Inter e Juventus dipenderà dal cammino al Mondiale per Club. I rossoneri del neo tecnico Allegri resteranno poi a Milanello salvo spostarsi per una tournée tra Sud est asiatico e Australia. Anche Atalanta, Lazio e Fiorentina hanno scelto di svolgere la preparazione non in località turistiche ma nel loro centro sportivo (rispettivamente Zingonia, Formello e Viola Park). E anche la Roma si sposterà da Trigoria soltanto per qualche giorno a Burton Upon Trent, in Inghilterra. Lo spagnolo Fabregas ha scelto Marbella per il suo Como.