Milan, l'ombra di Tabarez e Terim sul futuro di Giampaolo

CROCEVIA MARASSI

di

Simone Malagutti

Mancano più di 2 mesi a Natale e già, dalle parti di Milano, si parla di Giampaolo che forse non arriverà a mangiare il panettone. Gli serve una vittoria a Marassi per non entrare in un ristrettissimo club rossonero di cui fanno parte soltanto Oscar Tabarez e Fatih Terim, unici allenatori nella storia del Milan arrivati in estate ed esonerati prima dell'appuntamento col tradizionale dolce natalizio. Milan, Giampaolo torna a Genova

L’attuale ct dell’uruguay arriva al Milan nel 1996 per sostituire Capello. La rovesciata di Paquale Luiso che il 1° dicembre al Garilli regala il 3-2 al Piacenza gli costa la panchina, con la squadra all’11° posto a -7 dalla Juve. Altri tempi: quel Milan non si accontenta dei piazzamenti. Sette punti dalla vetta sono troppi, 6 ko nelle prime 21 partite stagionali (oggi digeribili) sono intollerabili. Via Tabarez, torna Sacchi, ma la magia dei suoi primi anni rossoneri non si ripete: Milan subito fuori dalla Champions dopo ko in casa contro il Rosenborg, undicesimo alla fine di un campionato in cui resta scolpito l’umiliante 1-6 di San Siro contro la Juventus.

Nel 2001, dopo un Capello bis, Zaccheroni e una parentesi con Cesare Maldini e Tassotti, Berlusconi e Galliani affidano la squadra a Fatih Terim, considerato un mago dopo la Coppa Uefa vinta nel 2000 con il Galatasaray. L’Imperatore non è un vero flop: viene mandato via a inizio novembre dopo un ko in casa del Torino, nonostante due sole sconfitte in 14 partite stagionali e 4 vittorie su 4 in Coppa Uefa. Oggi sarebbe considerato profeta in patria rossonera, allora no. Il feeling con Berlusconi non decolla e poi c’è libero un allenatore che in via Turati non vogliono farsi sfuggire. Si chiama Carlo Ancelotti, sostituisce il turco e riporterà il Milan in cima al mondo.

Il punto, oggi, è che Terim e Tabarez, con 2 e 1,47 punti a gara, stavano facendo decisamente meglio di Giampaolo, che viaggia alla media di 1 punto a partita...

