Milan-Boban, si chiude la causa in Tribunale: la Cassazione dice no al ricorso del croato

Si è chiusa ieri, in Cassazione, la diatriba tra il Milan e Zvonimir Boban, licenziato nel 2019 dal club rossonero per giusta causa ad appena sei mesi di distanza dalla nomina a Chief Football Officer. Allontanato dagli uffici di Via Aldo Rossi a seguito di una intervista non autorizzata a un giornale, l'attuale opinionista aveva fatto causa in tribunale avendo la meglio per la mancanza della "giusta causa di recesso". Il risarcimento, quantificato stabilito in poco più di 5,3 milioni di euro, era stato successivamente ri-quantificato in 4,8 milioni di euro dalla Corte d'Appello per il solo danno patrimoniale. Cifra, già versata dal club rossonero, alla quale va detratto lo stipendio incassato dallo stesso Boban in virtù del ruolo da dirigente Uefa.