Milan, lettera di licenziamento per Boban: comanda solo Gazidis

ALLONTANATO

L'avventura da separato in casa di Zvonimir Boban ha le ore contate: il dirigente rossonero è ormai un ex a tutti gli effetti e si prepara a lasciare ufficialmente il Milan. Se ieri la visita dell'ad Ivan Gazidis a Milanello e l'assenza del croato e quelle di Maldini e Massara avevano plasticamente fotografato la situazione, ora la lettera di chiusura di rapporto "per giusta causa" consegnata a Boban si appresta a rendere il tutto formale. Una decisione che al momento riguarda solo Zvone ma che, vedasi Maldini, rischia di avere ricadute, se non immediate, semplicemente posticipate a fine stagione. A questo punto non resta che attendere il comunicato ufficiale della separazione.

Come era già sostanzialmente chiaro, Boban è stato licenziato. Il dirigente croato paga le affermazioni di u paio di settimane fa relative alla gestione societaria dell'ad Gazidis: Elliott le avrebbe ritenute troppo destabilizzanti, confermando così nel contempo la piena fiducia per l'attuale amministratore delegato rossonero, uomo di fiducia del fondo statunitense. Finisce così, dunque, dopo pochi mesi, l’esperienza di Boban da dirigente rossonero. In questi giorni, pur consapevole del suo destino, Zvone ha continuato a svolgere regolarmente il suo lavoro, ma ora si è arrivati davvero al capolinea. Resta da capire, come detto, quale sarà a questo punto la decisione di Paolo Maldini. L'ennesima rivoluzione rossonera è comunque servita.