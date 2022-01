Milan, lesione al menisco per Tomori: deve essere operato

IL COMUNICATO

Il difensore inglese verrà sottoposto ad intervento in artroscopia nel pomeriggio. intanto Calabria torna negativo e a disposizione

Brutta tegola per il Milan e per Stefano Pioli. Come informa il club rossonero infatti Fikayo Tomori, infortunatosi nella sfida di Coppa Italia contro il Genoa, "ha riportato una lesione del menisco mediale del ginocchio sinistro che necessita di intervento in artroscopia che verrà eseguito nel pomeriggio". Ancora incerti i tempi di recupero, il Milan comunica che al termine dell’operazione verrà diramato un comunicato ufficiale, ma di sicuro il difensore inglese salterà le sfide contro Spezia e Juventus. Getty Images

Mentre aspetta novità dal mercato, a questo punto un rinforzo sembra davvero necessario, Pioli spera di recuperare Tomori per il derby del 6 febbraio (ma è abbastanza improbabile, in genere serve un mese per tornare in campo, ndr), ma intanto può sorridere per il ritorno a disposizione di Davide Calabria. Come comunica il Milan sul proprio sito infatti, il terzino rossonero "è risultato negativo al Covid-19. Il giocatore è guarito e domani sarà a disposizione dello staff tecnico".

