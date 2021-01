Milan, l'emergenza continua: Theo e Calhanoglu non si sono allenati

MILAN

Prosegue l'emergenza in casa Milan. In vista della trasferta di Cagliari, che potrebbe regalare alla squadra di Pioli il titolo di campione d'inverno, il tecnico rossonero recupera sì Ibrahimovic, che partirà dal primo minuto, ma rischia di perdere altri due pezzi da novanta come Hakan Calhanoglu e Theo Hernandez. Il turco e il francese infatti oggi non si sono allenati con il gruppo e la loro presenza alla Sardegna Arena è in forte dubbio. Una brutta tegola per il tecnico rossonero, che contro i rossoblù dovrà fare a meno anche di Leao (squalificato), Rebic e Krunic (Covid), Saelemaekers (che non è ancora al megio), Bennacer e Gabbia (entrambi ancora ai box).

Formazione ancora una volta da inventare dunque per Pioli, che pensa di affidare il ruolo di trequartista a Brahimn Diaz, apparso in buona forma contro il Torino, e la fascia di sinistra a Diogo Dalot. Calabria riprenderà il suo posto sulla destra, mentre a centrocampo, dove il nuovo acquisto Meitè probabilmente verrà convocato, ci saranno Kessie e Tonali. Davanti, come detto, Zlatan Ibrahimovic, che torna da titolare in campionato un mese e mezzo dopo l'ultima volta (doppietta a Napoli) per guidare i compagni alla conquista del titolo di campione d'inverno.

Vedi anche Mercato Milan, Meité fa le visite: "Sono qui per vincere lo scudetto"