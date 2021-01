Primo rinforzo per Pioli: è fatta per Meité dal Torino

Soualiho Meité è praticamente un nuovo giocatore del Milan. I rossoneri hanno raggiunto l'accordo con il Torino per il centrocampista francese che nelle prossime ore sosterrà le visite mediche di rito prima di aggregarsi alla sua nuova squadra. Un rinforzo importante per Pioli vista l'emergenza a centrocampo e il 26enne potrebbe essere già abile e arruolabile per la trasferta di Cagliari visto che si gioca lunedì sera. Arriva in prestito oneroso con diritto di riscatto per un totale di 10 milioni di euro.