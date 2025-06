Milan, Leao si toglie dal mercato: "Indossare questa maglia è un sogno"

Dal primo luglio scatterà la validità della clausola rescissoria inserita nel contratto di Rafael Leao: chi verserà 175 milioni di euro al Milan potrà prendere il giocatore senza trattare col club rossonero. Nessuno, a parte i club arabi che però non interessano il portoghese, sembra volersi avvicinare a quella cifra anche se magari arrivando a quota 100 sarebbe comunque difficile dire no per Furlani e Tare. Si è parlato per esempio del Bayern Monaco che deve sostituire Sané e vede Nico Williams molto vicino al Barcellona.