Milan, Leao si allena ancora a parte: difficile il recupero per Lecce, il piano di Allegri

Per questo motivo Rafa si è allenato anche quest'oggi a parte al centro sportivo di Carnago sotto gli occhi attenti dello staff medico. Considerando che la gara con il Lecce si giocherà venerdì, è assai difficile che il 26enne riuscirà a essere in campo. La certezza comunque, è che il 10 sarà rischiato solo se si presenterà in ottime condizioni. In caso contrario Leao tornerà a disposizione per la prima uscita dopo la sosta a San Siro contro il Bologna (il 24 settembre, fischio d'inizio alle ore 20,45). La decisione su un eventuale impiego al Via del Mare sarà presa solo a ridosso del match.