VERSO LECCE-MILAN

Milan, Leao si allena ancora a parte: difficile il recupero per Lecce, il piano di Allegri

In casa rossonera non si vogliono correre rischi: la decisione arriverà a ridosso del match

26 Ago 2025 - 15:22
Il Milan ha il disperato bisogno di ritrovare Rafa Leao. I rossoneri hanno patito, e molto l'assenza del portoghese contro la Cremonese risultando piatti in fase offensiva. Il genio dell'ex Lille, capace di risultare determinante nelle ripartenze, è una risorsa fondamentale per Allegri che spera di riaverlo per il Lecce. Ma in quel di Milanello si va con i piedi di piombo: il fastidio al polpaccio non va sottovalutato, bisogna agire con la massima cautela.

Per questo motivo Rafa si è allenato anche quest'oggi a parte al centro sportivo di Carnago sotto gli occhi attenti dello staff medico. Considerando che la gara con il Lecce si giocherà venerdì, è assai difficile che il 26enne riuscirà a essere in campo. La certezza comunque, è che il 10 sarà rischiato solo se si presenterà in ottime condizioni. In caso contrario Leao tornerà a disposizione per la prima uscita dopo la sosta a San Siro contro il Bologna (il 24 settembre, fischio d'inizio alle ore 20,45). La decisione su un eventuale impiego al Via del Mare sarà presa solo a ridosso del match.

 

Il Milan rivede già i vecchi fantasmi, Allegri spera nel mercato

lecce-milan
leao
milan

