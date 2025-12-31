Coppa d'Africa: tifoso Congo in posa come statua per 90', è virale

Diventerà una delle immagini più iconiche della Coppa d'Africa 2025. Un tifoso congolese è rimasto immobile, come una statua, per tutti i 90 minuti della partita contro il Botswana. E ha 'resistito', restando impassibile, anche davanti ai tre gol con cui la sua nazionale ha battuto i rivali nell'ultimo turno della fase a gironi assicurandosi il passaggio agli ottavi. Il tifoso è stato ripreso dalle telecamere sugli spalti dello stadio Agdal Medina di Rabat, in Marocco, mentre indossava un completo che riproduceva i colori dei 'Leopardi': pantaloni rossi, cravatta blu e giacca gialla. Si è messo in posa, con la mano destra alzata in segno di saluto e non si mosso per tutta la partita, con grande sorpresa dei presenti e del pubblico televisivo. Il tifoso ha reso omaggio a Patrice Lumumba, ex primo ministro del Paese, scomparso nel 1961.