Coppa d'Africa: tifoso Congo in posa come statua per 90', è virale

31 Dic 2025 - 19:18

Diventerà una delle immagini più iconiche della Coppa d'Africa 2025. Un tifoso congolese è rimasto immobile, come una statua, per tutti i 90 minuti della partita contro il Botswana. E ha 'resistito', restando impassibile, anche davanti ai tre gol con cui la sua nazionale ha battuto i rivali nell'ultimo turno della fase a gironi assicurandosi il passaggio agli ottavi. Il tifoso è stato ripreso dalle telecamere sugli spalti dello stadio Agdal Medina di Rabat, in Marocco, mentre indossava un completo che riproduceva i colori dei 'Leopardi': pantaloni rossi, cravatta blu e giacca gialla. Si è messo in posa, con la mano destra alzata in segno di saluto e non si mosso per tutta la partita, con grande sorpresa dei presenti e del pubblico televisivo. Il tifoso ha reso omaggio a Patrice Lumumba, ex primo ministro del Paese, scomparso nel 1961.

19:23
Coppa d'Africa: Algeria supera Guinea 3-1, anche Burkina Faso agli ottavi
19:18
Coppa d'Africa: tifoso Congo in posa come statua per 90', è virale
18:26
Milan, Leao e Gabbia in gruppo
17:25
Napoli, Oriali: "Scudetto? Sarà lotta fino alla fine"
16:34
Real Madrid: infortunio al ginocchio, Mbappè fuori tre settimane