Milan: Leao part-time spacca le partite, Gimenez segna sempre ma manca il salto di qualità

Contro il Verona la cosa più importante era vincere per non perdere il treno Champions League e per evitare giorni burrascosi a poche ore dalla decisiva sfida con il Feyenoord. L'obiettivo è stato raggiunto non senza qualche difficoltà di troppo, contro una squadra che solo una settimana fa aveva preso cinque pappine in casa dall'Atalanta. Il gioco continua a latitare, mancano fluidità e precisione nelle giocate, ma Sergio Conceiçao per l'ennesima volta è stato bravo a cambiare l'inerzia del match con i cambi. L'ingresso di Rafa Leao, dopo Supercoppa e Empoli, è risultato ancora decisivo e il suo impiego part-time è stato alla base degli ultimi 6 punti conquistati. L'atteggiamento ultra offensivo è di aiuto al ragazzo, unito alla stanchezza che si fa sempre più sentire negli avversari con il passare dei minuti. Così, dopo il gol che ha aperto le marcature a Empoli, il portoghese ha mostrato tutta la sua classe (troppo spesso a intermittenza) con il fantastico assist al volo per Santi Gimenez. Azione iniziata dall'altro cambio all'intervallo, Alex Jimenez, che con uno scavetto ha messo in azione il compagno.