Serie A: Milan-Verona 1-0, Gimenez avvicina i rossoneri al 4° posto

LE STATISTICHE

• Il Milan ha ottenuto due successi di fila in Serie A, con annesso clean sheet, per la prima volta dal marzo 2023 (contro Lazio ed Empoli); più in generale i rossoneri hanno vinto due gare consecutive nel torneo per la prima volta dallo scorso settembre (tre in quel caso).

• Santiago Giménez è diventato il terzo giocatore ad andare a segno in ciascuna delle prime due presenze di Serie A con la maglia del Milan nell’era dei tre punti a vittoria, tra quelli alla loro stagione di debutto assoluto nella competizione, dopo Andriy Shevchenko (settembre 1999) e Christian Pulisic (agosto 2023).

• Rafael Leão ha preso parte a 100 reti nei cinque grandi campionati europei (60 gol e 40 assist); il portoghese ha messo lo zampino in cinque reti casalinghe contro l’Hellas Verona in Serie A (tre reti e due passaggi vincenti) e contro nessun’altra squadra conta così tante partecipazioni casalinghe nel torneo.

• Il Milan ha vinto almeno quattro gare interne di fila contro l’Hellas Verona per la seconda volta in Serie A (quattro anche tra il 1971 e 1976) – in generale tra casa e trasferta sono nove i successi di fila contro i gialloblù nel torneo, solo contro Chievo (13), Novara e Pescara (10 contro entrambe) i rossoneri hanno ottenuto più vittorie consecutive contro una singola squadra nella competizione (nove anche contro il Siena).

• Il Milan ha vinto entrambe le gare stagionali di Serie A con annesso clean sheet contro l’Hellas Verona per la prima volta dal 1991/92 con Fabio Capello in panchina.

• Per la seconda volta in questo anno solare l’Hellas Verona ha perso due gare di fila in Serie A (a gennaio contro Napoli e Lazio il precedente); in generale quella gialloblù è la formazione che ha subito più sconfitte nel torneo in corso (16).

• L’Hellas Verona ha perso almeno 16 delle prime 25 gare di un singolo campionato di Serie A per la prima volta dal 2017/18 (17 in quel caso).

• L’Hellas Verona è la squadra che ha chiuso più partite senza segnare in questo anno solare nei cinque maggiori campionati europei in corso (cinque).

• Il Milan è la squadra che ha ottenuto più clean sheet casalinghi in questa Serie A (sette).

• Il Milan ha subito solo 10 reti nei primi tempi di questa Serie A, nessuna formazione ne ha concessi di meno nel corso della prima frazione di gioco (10 anche per Inter e Napoli).

• Paolo Zanetti ha raggiunto oggi contro il Milan il traguardo delle 100 panchine in Serie A (33 con il Venezia, 42 con l’Empoli e 25 con l’Hellas Verona).