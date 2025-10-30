Milan, Allegri fa la conta degli infortuni: Leao prova a esserci contro la Roma

Il portoghese soffre per un'infiammazione all'anca, ma vuole giocare lo scontro diretto di San Siro. Rabiot e Pulisic puntano il Parmadi Redazione
Dopo i due pareggi consecutivi contro Pisa e Atalanta il Milan è già proiettato al big match di domenica sera contro la Roma capolista e Max Allegri continua a dover fare i conti con una lunga lista di acciaccati. Le attenzioni del tecnico rossonero e del suo staff, al momento, sono concentrare soprattutto su Rafa Leao, rimasto nello spogliatoio alla fine del primo tempo della partita di Bergamo.
Il portoghese si è sottoposto ad alcuni esami di routine che hanno escluso lesioni o problematiche più complesse, ma continua a soffrire per un'infiammazione all'anca che non gli consente di scattare come sarebbe nelle sue corde. La sua presenza contro i giallorossi è dunque in dubbio, ma alla sfida mancano ancora tre giorni e Leao è intenzionato a fare di tutto per esserci, naturalmente dal 1'.
Molto simile la situazione di Santi Gimenez e Fikayo Tomori, alle prese rispettivamente con un problema alla caviglia e uno al ginocchio. Anche per loro gli accertamenti sono stati negativi, ma certezze assolute sulla loro disponibilità non ve ne possono essere considerando i tanti impegni ravvicinati. Il difensore inglese, in particolare, è uscito dal Gewiss Stadium piuttosto dolorante e con l'articolazione gonfia e la sua situazione è da monitorare con grande attenzione.
Le buone notizie arrivano dai rientri a pieno regime di Nkunku e Loftus-Cheek, che rappresentano due valide alternative per un attacco dai numeri molto risicati, nonché per gli imminenti recuperi di Jashari ed Estupinan. Lo svizzero e l'ecuadoriano sono pronti a tornare ad allenarsi in gruppo e almeno il secondo sarà sicuramente a disposizione di Allegri domenica. Del primo, invece, dovranno essere valutate le condizioni dopo il lungo stop per la frattura composta del perone.
Servirà ancora un po' di pazienza, infine, per rivedere Adrien Rabiot e Christian Pulisic: il francese e lo statunitense proveranno a esserci per la sfida di sabato 8 contro il Parma, ma non è da escludere che si prendano anche un po' più di tempo e approfittino della sosta per recuperare al meglio in vista dell'appuntamento cruciale del 23, quando andrà in scena il derby con l'Inter.