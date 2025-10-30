Milan, Allegri fa la conta degli infortuni: Leao prova a esserci contro la Roma

Molto simile la situazione di Santi Gimenez e Fikayo Tomori, alle prese rispettivamente con un problema alla caviglia e uno al ginocchio. Anche per loro gli accertamenti sono stati negativi, ma certezze assolute sulla loro disponibilità non ve ne possono essere considerando i tanti impegni ravvicinati. Il difensore inglese, in particolare, è uscito dal Gewiss Stadium piuttosto dolorante e con l'articolazione gonfia e la sua situazione è da monitorare con grande attenzione.