Milan, finalmente ecco Jashari: da domani lui ed Estupinan lavorano col gruppo

Lo svizzero tonerà a lavorare coi compagni dopo due mesi di assenza, l'esterno sarà a disposizione di Allegri per la gara con la Romadi Marco Mugnaioli
Prima i mesi estivi a inseguirlo e aspettarlo poi, dopo l'arrivo a Milano per oltre 40 milioni, è arrivato subito anche l'infortunio (frattura composta del perone) rimediato in uno scontro in allenamento con Santiago Gimenez che l'ha tenuto lontano dai campi per oltre due mesi, ma da domani può davvero iniziare l'avventura con il Milan di Ardon Jashari, che è finalmente pronto a tornare a lavorare regolarmente con il resto del gruppo. Il centrocampista svizzero ex Bruges oggi a Milanello ha infatti svolto ancora un lavoro personalizzato con lo staff tecnico dei rossoneri, ma da domani tornerà ad allenarsi con i suoi compagni e con lui ci sarà anche Pervis Estupinan, che ha definitivamente recuperato dalla distorsione alla caviglia rimediata con la sua nazionale durante l'ultima sosta.
L’esterno sudamericano non gioca una gara col Milan dal 28 settembre scorso, quando fu espulso a San Siro contro il Napoli, ma finalmente è del tutto recuperato e potrebbe essere a disposizione di Allegri già per la gara in programma domenica sera ancora al Meazza contro la Roma di Gasperini. Difficile pensare però che possa partire subito da titolare, sia per una questione fisica, sia perché Davide Bartesaghi, che da quel cartellino rosso contro gli azzurri ha preso il suo posto sulla fascia sinistra, si è ben comportato ed è apparso in costante crescita negli ultimi match.
Sarà invece sicuramente ancora out contro i giallorossi Jashari, che deve lavorare molto per trovare la migliore forma fisica e diventerà un'arma in più a disposizione del tecnico probabilmente a partire dal derby in programma dopo la sosta, il prossimo 23 novembre. Un'arma molto importante, perché Allegri ha già chiarito che l'abito giusto per lo svizzero è quello di play davanti alla difesa e in quel ruolo sarà molto importante per alternarsi con Luka Modric, che finora le ha giocate tutte e a Bergamo è apparso per la prima volta meno lucido e preciso del solito. 40 milioni per un'alternativa però sono davvero tanti, quindi lo svizzero dovrà essere bravo a convincere il tecnico toscano a schierarlo anche in un ruolo diverso, magari da mezzala al posto dell'infortunato Rabiot.
A proposito del francese, il suo rientro in campo è previsto soltanto dopo la sosta così come quello di Christian Pulisic, che però Allegri spera di rivedere con il gruppo già dopo la partita con la Roma per dargli magari uno spezzone nella trasferta di Parma. "Dobbiamo tenere duro ancora dieci giorni", ha spiegato il tecnico dopo il pareggio di Bergamo: l'emergenza infortuni in casa Milan, resa ancora più evidente dalla rosa corta dei rossoneri, sta piano piano rientrando.
PROBLEMA AL GINOCCHIO PER TOMORI
Allegri non fa in tempo a sorridere che scatta un altro allarme. Secondo quanto rivelato da Sky, Fikayo Tomori è uscito malconcio dalla gara di ieri contro l'Atalanta a causa di un problema al ginocchio destro. Nelle prossime ore l'ex Chelsea si sottoporrà a degli esami strumentali per verificare l'entità dell'infortunio.