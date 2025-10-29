Milan, finalmente ecco Jashari: da domani lui ed Estupinan lavorano col gruppo

Sarà invece sicuramente ancora out contro i giallorossi Jashari, che deve lavorare molto per trovare la migliore forma fisica e diventerà un'arma in più a disposizione del tecnico probabilmente a partire dal derby in programma dopo la sosta, il prossimo 23 novembre. Un'arma molto importante, perché Allegri ha già chiarito che l'abito giusto per lo svizzero è quello di play davanti alla difesa e in quel ruolo sarà molto importante per alternarsi con Luka Modric, che finora le ha giocate tutte e a Bergamo è apparso per la prima volta meno lucido e preciso del solito. 40 milioni per un'alternativa però sono davvero tanti, quindi lo svizzero dovrà essere bravo a convincere il tecnico toscano a schierarlo anche in un ruolo diverso, magari da mezzala al posto dell'infortunato Rabiot.