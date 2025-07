Torino, seconda sconfitta per 3-1 con il Monaco

Il Torino perde anche la seconda amichevole contro il Monaco: il test si chiude ancora con un 3-1 in favore dei francesi. La squadra di Baroni, dunque, torna a casa con una sconfitta complessiva per 6-2 nel doppio confronto tra ieri e oggi al centro sportivo La Turbie contro la terza forza dell'ultima stagione di Ligue 1. Il tecnico concede l'esordio al nuovo portiere Israel, ma è un debutto da dimenticare: l'uruguaiano subisce due gol durante il primo tempo (Balogun al 22' e Ouattara al 42'), inoltre in occasione del raddoppio monegasco esce in ritardo e si scontra con il compagno Dembele, rimanendo vittima di un colpo in testa che lo costringe al cambio. Il Toro prova subito a riaprirla a inizio ripresa con Casadei, ma al 64' arriva il tris finale firmato da Mawissa. Vlasic e compagni torneranno in città e proseguiranno i lavori al Filadelfia, sabato 9 agosto ci sarà l'ultima amichevole al Mestalla contro il Valencia. Poi, da lunedì 18, è tempo di fare sul serio: all'Olimpico Grande Torino ci sarà la prima gara ufficiale nei trentaduesimi di finale di Coppa Italia contro il Modena.