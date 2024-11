Milan, Leao dopo la doppietta di Cagliari: "Alti e bassi, ma so quello che faccio"

In casa Milan questa è stata la settimana della rinascita di Rafa Leao. Prima l'esclusione dai titolari contro il Monza e le occasioni fallite per chiudere il match con la squadra di Nesta, poi la grande prestazione del Bernabeu in cui è entrato in tutte e tre le reti con cui i rossoneri hanno sbancato Madrid e infine il ritorno al gol, che mancava da più di due mesi (l'ultima doppietta è datata addirittura giugno 2023), nella deludente trasferta di Cagliari. Proprio al termine del pareggio contro i rossoblù e dopo settimane di critiche e discussioni, l'attaccante portoghese, che poco prima aveva annunciato di essere diventato papà di due gemelli, ha voluto mandare un messaggio a tutto l'ambiente, Fonseca e tifosi compresi: "Alti e bassi, ma so quello che faccio!", ha scritto il numero 10 rossonero sulla propria pagina Instagram.