Milan, Pioli: "Vittoria importante, non potevamo sbagliare"

Il tecnico rossonero dopo il successo contro la Lazio: "Con il gioco di squadra di alto livello possiamo sopperire alle singole assenze"

Il Milan di Pioli ha battuto 2-0 la Lazio, rientrando di forza nella corsa a un piazzamento in Champions League. Tre punti importanti ma condizionati dal pensiero sull'infortunio di Leao: "Sono molto soddisfatto di prestazione e vittoria perché questa era una partita da non sbagliare - ha commentato il tecnico rossonero a fine partita -. Certo Leao è un giocatore fondamentale, ma possiamo fare molto bene anche senza di lui. Rafael era sereno, ma capiremo qualcosa nei prossimi giorni. Non dovrebbe essere una cosa particolarmente grave, ma con il gioco di squadra di alto livello possiamo sopperire ai singoli come abbiamo fatto oggi. Lui mi ha detto di essersi fermato in tempo".

Decisivo anche contro la Lazio la posizione di Bennacer sulla trequarti: "Ha fatto una grande partita in entrambe le fasi di gioco - ha continuato a Pioli a DAZN -, inserendosi anche bene in area. Se lui è al 100% fisicamente è un giocatore di altissimo livello, e quando è così siamo una squadra più compatta, solida e allo stesso tempo imprevedibile. Ho centrocampisti duttili che posso usare in vari modi".

"La squadra sta bene e oggi si è vista la differenza con la Lazio visto che loro hanno cambiato pochi giocatori, mentre noi tantissimi che eravamo brillanti e freschi. Per mercoledì sera nel derby c'è il tempo per recuperare, poi giocare alla sera è tutta un'altra cosa. Sarà una partita difficile e importante contro un grande avversario".

Il derby di Champions è all'orizzonte: "Ho provato a essere concentrato sui turni di campionato anche se i risultati non ci hanno premiato. Noi proviamo tanta emozione e felicità per giocarci una semifinale di Champions che ci siamo meritati. Dobbiamo godercela e giocare con la serenità necessaria".