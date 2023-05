Milan, è allarme Leao per l'Inter: problema all'adduttore

È allarme Leao per il Milan in vista del derby contro l'Inter nella semifinale di andata di Champions League, in programma mercoledì sera a San Siro. L'attaccante portoghese è stato costretto ad abbandonare il campo dopo 11' della sfida di campionato contro la Lazio: dopo un'accelerazione si è fermato, ha cercato di restare in campo ma subito ha capito di non essere più in grado di proseguire. Secondo le prime indiscrezioni si tratterebbe di un problema all'adduttore. Al suo posto il tecnico rossonero Pioli ha fatto entrare Saelemaekers.