L'Inter contro il Fluminense è allarme diffidati. Negli ottavi contro i brasiliani ben 7 calciatori nerazzurri sono a rischio squalifica in caso di eventuali quarti di finale. E i giocatori in diffida sono giocatori chiave dell'11 neroazzurro: Asllani, Barella, Lautaro, Bastoni, Carlos Augusto, S. Esposito, Dumfries in caso di cartellino giallo saranno squalificati.