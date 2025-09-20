Milan, Landucci: "Sapevamo che dovevamo lavorare sui gol presi"

Max Allegri ha visto la partita dalle tribune del Blue Energy Stadium per squalifica, così dopo la vittoria di Udine ai microfoni si presenta il suo vice, Marco Landucci, che ha sottolineato la bella prova difensiva del Milan (alla terza gara senza subire gol): "Abbiamo lavorato su tutto. Abbiamo visto i dati e questi sono importanti: in due anni il Milan ha preso 49 e 43 gol, se vuoi arrivare in alto sono troppi. Abbiamo lavorato sul reparto e sui singoli. Questi ragazzi si mettono a disposizione e noi cerchiamo di fare meno danni possibili. Vorrei ricordare anche Leao, che non è con noi da un po', lo abbiamo trovato come un professionista esemplare. Presto tornerà e saremo contenti".