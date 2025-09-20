Milan, Landucci: "Sapevamo che dovevamo lavorare sui gol presi"

© Getty Images
Il vice di Allegri dopo il successo di Udine: "Prestazione straordinaria. Ho sentito che la prossima è il Napoli, no abbiamo il Lecce"
Max Allegri ha visto la partita dalle tribune del Blue Energy Stadium per squalifica, così dopo la vittoria di Udine ai microfoni si presenta il suo vice, Marco Landucci, che ha sottolineato la bella prova difensiva del Milan (alla terza gara senza subire gol): "Abbiamo lavorato su tutto. Abbiamo visto i dati e questi sono importanti: in due anni il Milan ha preso 49 e 43 gol, se vuoi arrivare in alto sono troppi. Abbiamo lavorato sul reparto e sui singoli. Questi ragazzi si mettono a disposizione e noi cerchiamo di fare meno danni possibili. Vorrei ricordare anche Leao, che non è con noi da un po', lo abbiamo trovato come un professionista esemplare. Presto tornerà e saremo contenti".
Un diavolo sempre più 'allegriano' quindi: "Non so se la squadra sta prendendo le sembianze del mister, però oggi i ragazzi hanno fatto una partita straordinaria nell'aiutarsi e nel lottare su ogni palla. Poi hanno giocato bene tecnicamente. Avevamo un po' di paura per l'approccio ma lo hanno avuto molto buono".
"Quando siamo arrivati abbiamo trovato un gruppo sano, con voglia di lavorare - ha aggiunto Landucci ai microfoni di Sky - Questi sono i frutti del lavoro. Mai visto un gruppo che non si lamenta di niente, tutti lavorano al massimo. Questo è il segreto. Chiaramente l'arrivo di Rabiot e di giocatori importanti ci dà una mano. Ma voglio rimarcare lo spirito. Si sono accorti degli errori fatti con la Cremonese ma i dettagli fanno la differenza. Il calcio è questo. Quando ce l'hai devi far gol, quando non ce l'hai devi cercare di difendere".
Vietato pensare al Napoli: "Questo è un gruppo serio, dobbiamo giocare al massimo partita dopo partita: ho sentito che la prossima è il Napoli, ma invece no, abbiamo il Lecce. Stasera si festeggia fino a mezzanotte e mezza, poi martedì abbiamo un'altra partita importante perché abbiamo un passaggio di turno che per noi è molto importante".
