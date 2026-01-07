Logo SportMediaset

Calcio
Milan
L'INTERVISTA

Ibrahimovic incorona Ronaldo il Fenomeno: "E' stato il migliore di sempre"

Lo svedese al programma (Ne)uspjeh prvaka: "Per me rimane il più forte di sempre"

di Alessandro Franchetti
07 Gen 2026 - 10:58
© Getty Images

Il tema è di quelli che separano, un po' perché il calcio è cambiato e un po' perché è sempre complicato orientarsi in questo viaggio nel tempo. Chi è il miglior calciatore di sempre? Zlatan Ibrahimovic ha idee chiare e zero dubbi: "Per me, Ronaldo (il Fenomeno, ndr) è stato – e rimane – il miglior giocatore di tutti i tempi. Ci sono molti grandi calciatori, ma per me lui è il numero uno. Non esistevano Instagram o YouTube. Andavo in biblioteca, cercavo video, mi nascondevo per guardare i suoi dribbling e le sue mosse. Volevo imparare quei trucchi. In qualche modo ho finito per costruire il mio stile, attraverso Muhammad Ali e Ronaldo". 

Ospite speciale del programma (Ne)uspjeh prvaka lo svedese ha spiegato: "Guardavo Muhammad Ali in televisione. All'epoca la TV non era a colori, era tutto in bianco e nero. Osservavo come parlava, come si comportava. Non era arrogante. Da bambino, ho subito voluto scoprire chi fosse. Mi sono detto: voglio essere come lui, ma nel calcio. Ho iniziato a guardare le partite ed è stato allora che ho visto Ronaldo per la prima volta".

