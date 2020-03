Milan, la seconda maglia sarà ispirata al Mudec

Trapelano i primi dettagli della seconda divisa del Milan firmata Puma per la prossima stagione. L'anticipazione arriva, come sempre, da Footyheadlines e svela che sarà ispirata al Mudec, uno dei simboli di Milano. Sulla maglia, che da tradizione sarà bianca, ci sarà un motivo che richiama l'architettura del Museo delle Culture di via Tortona.