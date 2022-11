Milan, la qualificazione agli ottavi fa felici anche le casse

VERSO GLI OTTAVI

Rossoneri alla fase di eliminazione diretta quasi dieci anni dopo l’ultima volta, il Diavolo incassa circa 60 milioni

Milan agli ottavi di Champions: missione compiuta





































© Getty Images 1 di 20 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM Grazie al netto 4-0 di ieri sera contro il Salisburgo a San Siro, dopo nove lunghi anni, il Milan stacca il pass per gli ottavi di Champions e torna tra le migliori 16 d'Europa. Un grande risultato sportivo per la squadra di Pioli (che festeggia nel migliore dei modi il rinnovo di contratto fino al 2025) e per i 75mila di San Siro che da troppo tempo aspettavano una notte così, ma un grande risultato anche dal punto di vista economico di cui la nuova società sarà certamente soddisfatta: tutto sommato, oltre chiaramente al prestigio, col passaggio agli ottavi il Milan guadagna circa 60 milioni di euro.

L’approdo agli ottavi di Champions garantisce infatti 9,6 milioni, oltre a una quota maggiore di market pool, e quindi come spiega Calcio e Finanza i rossoneri incasseranno i 60 milioni così divisi: 15,64 milioni di euro per la partecipazione (la cifra rimarrà la stessa fino al 2023/24), 14,8 milioni di euro per il ranking storico più 8 milioni per la prima parte di market pool (la cifra più alta tra le italiane) e almeno altri 4 (la cifra minima) per la seconda parte. Grazie alla vittoria sul Salisburgo il Milan incassa 9,33 milioni di euro per i risultati nel girone, a cui vanno sommati anche i 9,6 milioni di euro per il superamento del girone.

In totale dunque, al netto della multa da 2 milioni che il club rossonero dovrà pagare alla Uefa per le violazioni del Fair Play Finanziario, il Milan metterà in cassa almeno 59,4 milioni di euro. Soldi che come ha spiegato recentemente Gazidis potranno essere poi reinvestiti sul mercato ("Con più ricavi, più mercato") e magari già su quello di gennaio: Hakim Ziyech resta un obiettivo caldo.

