Pioli-Milan, avanti insieme fino al 2025: è ufficiale il rinnovo

L'ACCORDO

Il tecnico rossonero ha prolungato l'accordo per altre due stagioni con adeguamento salariale

Stefano Pioli e il Milan avanti insieme, con un nuovo contratto con ingaggio adeguato al rialzo. La sconfitta di Torino non ha stravolto i piani societari rossoneri che, pur in una giornata delicata dopo il ko contro i granata e a due giorni da una sfida decisiva in Champions League, hanno convocato in sede l'allenatore per la firma sul nuovo accordo. Una formalità visto che l'accordo tra le parti era stato raggiunto da tempo, ma ora diventata ufficialità.

Al tecnico emiliano, che ha preso in mano il Milan nell'autunno 2019, verrà corrisposto un adeguamento economico con lo stipendio che passerà dagli attuali 3 milioni di euro netti a stagione a 3,5.

Pioli è stato l'autore dello scudetto vinto dal Milan nella scorsa stagione e da quando siede sulla panchina rossonera, considerando anche la prima parte difficile tra le voci dell'arrivo di Rangnick e risultati altalenanti, la squadra rossonera viaggia praticamente al ritmo di 2 punti a partita.

IL COMUNICATO

AC Milan è lieto di annunciare il rinnovo del contratto di Stefano Pioli fino al 30 giugno 2025.

Dopo aver intrapreso un cammino virtuoso, culminato con la vittoria del Campionato 2021/2022, il Milan e Stefano continueranno insieme un progetto ambizioso che rispecchia i valori e la Storia del Club.

Pioli ha poi parlato sui canali social del Milan: "Firmare il rinnovo è sempre molto emozionante, ringrazio il club per questa opportunità e per le tempistiche del nuovo contratto. Questo, se possibile, mi dà ancora più motivazione. Sono carico per fare bene".

Sullo scudetto dello scorso anno: "Mi piace pensare positivo e credere in quello che faccio. Quando sono entrato a Milanello la prima volta ho subito sentito un'energia positiva". Sugli obiettivi: "Stiamo facendo un percorso e siamo ambiziosi. Sappiamo quanto è bello vincere e quanto lavoro serve per farlo. Lavoriamo tutti i giorni per essere competitivi. Dobbiamo essere ossessionati dal vincere ogni partita. Possiamo crescere ancora tanto perché ci stiamo abituando a giocare partite importanti ogni tre giorni".

Sullo staff: "Lavoro con un gruppo di persone competenti e piene di passione. Mi supportano e mi sopportano, sono molto esigente sul lavoro e li ringrazio".

La miglior partita con il Milan: "Ne abbiamo giocate tante belle, ricordo con piacere l'ultima dello scorso anno con il Sassuolo".