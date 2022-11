Milan, Maldini: "Negli ottavi saremo la mina vagante, siamo affamati"

MILAN

Il dt rossonero dopo la vittoria sul Salisburgo: "Il nostro è un club ambizioso"

© Getty Images "Il Milan è un club ambizioso e siamo molto contenti". Grande soddisfazione per il dt rossonero Paolo Maldini dopo il poker al Salisburgo a San Siro e la conquista degli ottavi di Champions League. "Siamo partiti tre anni fa, ci siamo posti dei traguardi e questo è l'anno per ritrovare quella dimensione europea che è sempre appartenuta al Milan - ha proseguito a Prime Video - Non è facile perché siamo ancora molto lontani dal punto di vista economico dalle squadre che stanno dominando, ma negli ottavi saremo una mina vagante".

"Siamo molto contenti, ma la squadra sta diventando matura e forse due anni fa avrebbero festeggiato di più e questo è un bene - ha dichiarato ancora Maldini - Io sono affamato, mi piace vedere questo stesso spirito anche nella squadra. Lo scudetto dello scorso anno è stato vinto perché tutti hanno dato quel qualcosa in più per superare l'Inter. Succederà così anche in Champions". Sul rinnovo di Pioli: "Non era in discussione, non avrebbe inciso la partita di Torino e neanche questa".