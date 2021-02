Milan, la partita con l’Udinese sarà in contemporanea con Sanremo

Mentre la squadra di Pioli prepara il derby che può dire molto sulla corsa scudetto, la Lega Serie A comunica ufficialmente gli orari del turno infrasettimanale della 25esima giornata e annuncia che la sfida di San Siro contro l’Udinese il Milan la giocherà mercoledì 3 marzo alle 20.45, proprio in contemporanea con il Festival di Sanremo, dove Zlatan Ibrahimovic è stato annunciato come ospite fisso per tutte le serate. "Non farà il pendolare, andrà a Milano mercoledì (3 marzo, ndr) per la partita contro l’Udinese poi tornerà e rimarrà con noi" ha dichiarato di recente il conduttore, Amadeus, ma la contemporaneità dei due eventi complica di certo i piani. In ogni caso sia il club, sia il direttore artistico del Festival, hanno già assicurato più volte che lo svedese non perderà alcun appuntamento con i rossoneri.