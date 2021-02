Milan, Ibrahimovic si allenerà a Sanremo nella settimana del Festival

La presenza di Zlatan Ibrahimovic come ospite fisso durante il Festival di Sanremo aveva posto alcuni dubbi vista la concomitanza degli impegni col Milan, Amadeus cerca di dipanarli: "Si allenerà in Riviera tutta la settimana, meticolosamente come sempre. I fuoriclasse come lui sanno gestirsi da soli, sa come organizzarsi, ha un'autodisciplina esemplare. I tifosi stiano tranquilli".

