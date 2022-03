Milan, la conferenza di Pioli verso il Napoli

verso napoli-milan

Il tecnico rossonero affronta i temi del big match dello stadio Maradona che può riportare i rossoneri al primo posto

Dopo i mezzi passi falsi contro Salernitana e Udinese il Milan è chiamato al riscatto nella difficile trasferta di Napoli, posticipo domenicale della 28.a giornata di Serie A. I rossoneri sperano di recuperare almeno per la panchina sia Romagnoli, più difficile, che Ibrahimovic, sul quale ci sono più speranze. Ecco le parole di Stefano Pioli nella conferenza stampa della vigilia. Getty Images

LE PAROLE DELLA CONFERENZA

L'atmosfera che si vivrà allo stadio Maradona.

"Dentro ad una partita c'è tutto, anche l'ambiente. Sarà bellissimo lo spettacolo così come la cornice, qualcosa di stimolante per noi e per il Napoli".

Come sta Ibrahimovic?

"Sta meglio, si è allenato in gruppo sia venerdì che sabato e probabilmente sarà convocato".

A che punto della crescita è il Milan?

"Due settimane fa avrei detto che era anche oltre le previsione, a luglio avrei sperato di essere dove siamo ora. Dobbiamo essere soddisfatti di ciò che stiamo facendo ma ora mancano 11 partite da affrontare con lucidità e convinzione. Il Napoli è in grande condizione, servirà grande forza".

Il derby di Coppa Italia, dispendioso fisicamente e mentalmente, potrebbe influire?

"Niente. Siamo pronti. Sono convinto che il match con l'Inter ci abbia dato energia piuttosto che togliercela".

Un pareggio sarebbe positivo?

"Se entriamo in campo con il pensiero di accontentarci rischi di ottenere più che altro un risultato negativo. Voglio attenzione e qualità, bisogna dare il massimo. Lavoreremo per fare risultato".