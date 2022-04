Milan, Kjaer: "Il recupero procede bene. Mi mancano le partite e i compagni"

MILAN

Il difensore rossonero: "Fantastico vedere che siamo in corsa per il titolo. L'obiettivo è essere pronto per la preparazione estiva"

Simon Kjaer dovrà aspettare ancora un po' prima di rivedere il campo con il Milan: "L'obiettivo è essere pronto per la preparazione estiva ma mi manca giocare a calcio. È il mio lavoro ma pure la mia passione, se un giorno mi accorgessi di non provare più passione per il pallone smetterei. E invece mi mancano le partite, i compagni, i tifosi". Il recupero dall'infortunio al ginocchio sinistro procede bene: "Seguo i piani e lavoro più che posso ma devo essere paziente. Ci vuole il tempo che serve ma colgo l'occasione per rafforzare anche altri parti del corpo. È un'opportunità, tornerò più forte". Il Milan pensa alla quarta maglia



Kjaer in versione tifoso vista l'occasione di vincere lo scudetto: "Fantastico vedere i miei compagni mantenere la concentrazione, vincere le partite e restare i corsa per il titolo. Siamo migliorati molto come squadra da quando sono arrivato" le parole a SimonKjaergifs.com.