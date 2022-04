Milan, Investcorp ha completato la due diligence: nessuna criticità

Investcorp ha completato la due diligence sul Milan e non sembra aver rilevato criticità nei conti del club rossonero. E' quanto apprende MF-DowJones da fonti a conoscenza dei fatti che precisano come il fondo arabo abbia apprezzato il grande lavoro svolto negli ultimi 4 anni dal fondo Elliott. A questo punto è solo una questione di giorni per la firma del signing che dovrebbe avvenire la prossima settimana mentre per quanto riguarda invece il closing vero e proprio, bisognerà aspettare la fine del campionato anche per dare al club rossonero la serenità necessaria per la volata Scudetto. La cifra messa sul piatto di Investcorp è di 1,18 milardi euro.