Yonghong Li fa causa a Elliott: chiede maxi risarcimento da 320 milioni

Chi si rivede, Yonghong Li! L'ex presidente del Milan vuole, come riporta il Sole 24 Ore, un maxi risarcimento da 320 milioni di euro da Elliott. Il cinese si è già mosso mesi fa con una causa di risarcimento al Tribunale del Lussemburgo, tramite la Rossoneri Sport Limited di Hong Kong, verso le holding controllate dal fondo americano. Ora che è in corso la trattattiva con Investcorp, Mister Li avrebbe però notificato a Elliott e, per conoscenza, anche al fondo del Bahrain il contenzioso.

