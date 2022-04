Milan, intervento al ginocchio riuscito per Florenzi: out per un mese

L'INFORTUNIO

L'esterno ha già iniziato il processo riabilitativo, ma Pioli non lo avrà a disposizione per un mese

Il Milan dovrà fare a meno di Alessandro Florenzi nel bel mezzo della lotta scudetto. L'esterno rossonero ha accusato un problema al ginocchio sinistra durante la sfida pareggiata contro il Bologna ed è stato operato dal Professor Mariani in artroscopia. La meniscectomia mediale selettiva è perfettamente riuscita - come ha comunicato il Milan - e il giocatore ha già iniziato il percorso riabilitativo. Getty Images

Per un intervento di questo tipo in genere un calciatore non può essere a disposizione dell'allenatore per circa un mese e dunque Florenzi, se il percorso riabilitativo dovesse procedere senza intoppi, potrebbe tornare agli ordini di Pioli per le ultime 2-3 partite di campionato.

