Al Milan lo scudetto del brand: è leader tra i club italiani e vola negli Stati Uniti

AC Milan è il miglior brand calcistico in Italia e il più apprezzato tra i club italiani in mercati strategici quali USA e Cina. Lo rivela lo studio “FootballIndex” pubblicato dall’autorevole gruppo internazionale di analisi e ricerche di mercato YouGov, che ogni anno analizza alcuni dei più importanti aspetti di branding dei Club di calcio, restituendo una dettagliata classifica, divenuta punto di riferimento per il settore.