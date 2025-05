Bologna, Freuler: "Il Milan non snobberà il campionato"

Remo Freuler teme il Milan, non solo in vista della sfida di campionato in programma nella serata di venerdì 9 maggio. Il difensore del Bologna ne ha parlato nel corso di un'intervista rilasciata a La Gazzetta dello Sport: "La seconda gara al momento non esiste: per fare bene dopo è fondamentale fare alla grande prima, quindi fare il Bologna da subito in campionato - ha sottolineato lo svizzero -. Intanto una cosa: leggo e sento che il Milan snobberà un po’ questa prima gara. Ma dai, non credo affatto. Secondo: con l’aggressione, la ferocia, vanno portati a difendere e dobbiamo fare gol".