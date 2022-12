Milan, iniziato il ritiro a Dubai: martedì il big match con l'Arsenal

ROSSONERI IN CAMPO

Primo allenamento per i rossoneri al Dubai Police Club Stadium preceduto da un discorso di Stefano Pioli

© @acmilan A Dubai è iniziato il ritiro del Milan in vista della ripresa del campionato. Fitto il calendario degli impegni per i rossoneri. Dopo essere sbarcata negli Emirati sabato notte, la squadra è subito scesa in campo domenica per una sgambata. Prima dell'allenamento Stefano Pioli ha tenuto un discorso davanti allo staff e a 28 dei 30 giocatori convocati. Come riportato da acmilan.com, infatti, De Ketelaere e Kjaer si aggregheranno al gruppo rispettivamente martedì e giovedì.

Vedi anche Milan Milan, Scaroni: "Giroud? Lo abbiamo rivitalizzato, merito anche nostro"

"Dopo il risveglio muscolare e alcuni esercizi atletici, i rossoneri hanno effettuato una serie di combinazioni tecniche finalizzate a segnare nelle porticine posizionate agli angoli della porta principale - si legge nel comunicato del club rossonero che spiega il lavoro svolto agli ordini di Stefano Pioli -. Dopodiché, divisi in gruppi, spazio a degli allunghi e a una esercitazione dedicata al possesso palla". "Poi per un blocco di giocatori nuova fase tecnica con passaggi e tiri, per l'altro fase tattica. I portieri, agli ordini dei preparatori, hanno svolto un allenamento specifico", conclude il testo.

All'interno delle strutture del Dubai Police Club Stadium non tutti però si sono allenato in gruppo. Hanno svolto infatti lavoro differenziato Brahim Diaz, Messias, Calabria Ibrahimovic, Florenzi e Maignan. Il numero 16 rossonero è poi uscito sul campo principale all'aperto per iniziare a lavorare senza forzare agli ordini dei preparatori dei portieri. Da segnalare il ritorno in gruppo di Saelemaekers, assente da ottobre per l'infortunio subito contro l'Empoli, e di Bennacer e Bakayoko, rientrati invece dalle rispettive vacanze.

Per lunedì il programma prevede una giornata di doppio allenamento, uno alla mattina (alle ore 7.00 italiane) e uno al pomeriggio (alle ore 13.00), in vista della prima amichevole di lusso ,in programma durante la tournée di Dubai, del 13 dicembre contro l'Arsenal.