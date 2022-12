Milan, Scaroni: "Giroud? Lo abbiamo rivitalizzato, merito anche nostro"

LE PAROLE

Da Dubai il presidente rossonero elogia l'attaccante. Poi sulla sua 'storia' di presidente: "Momento magico"

© ipp "Giroud sta facendo molto bene, la qualificazione della Francia è molto merito suo. Il Milan lo ha rivitalizzato". Dal ritiro di Dubai, il presidente rossonero Paolo Scaroni elogia l'attaccante, che con il gol decisivo contro l'Inghilterra nel match dei quarti di finale ha raggiunto quota 4 reti ai Mondiali in Qatar, e si 'prende' un po' di merito sul suo exploit. "Con noi ha trovato una nuova motivazione che ha trasferito alla Francia - ha proseguito a Sky Sport - Anche noi abbiamo giocato un ruolo".

Giroud ha raggiunto il traguardo di 53 gol con la maglia della Francia: è il miglior bomber della storia in maglia Bleus. "Ho visto qui a Dubai tanti tifosi locali con cui ho fatto dei selfie. Il Milan è molto popolare - ha detto ancora Scaroni - Io c'ero quando il Milan era di proprietà dei cinesi. Ho vissuto momenti difficili. Quando sono diventato presidente era una giornata tempestosa a Milano e questo mi ricordava quello che avevo passato. È un momento magico".

"Non siamo riusciti a ricostruire San Siro perché con due squadre che giocano lì, entrambe in Champions League, ci sono troppe partite da considerare - ha detto a Gulf News - Anche lo stadio richiederebbe un'importante ristrutturazione e questo sarebbe molto difficile. Non c'è uno stadio con una capienza decente in cui possiamo trascorrere un po' di tempo mentre ricostruiscono San Siro. Questo è il motivo per cui abbiamo bisogno di un nuovo stadio". E a proposito del nuovo impianto: "Non raggiungiamo mai la capienza di 80.000 persone di San Siro. Il massimo che abbiamo è di 75.000 persone. Quindi il nuovo stadio sarà vicino ai 70.000 perché vogliamo che sia pieno e che sia uno stadio molto efficiente".