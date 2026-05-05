Zaniolo e la mancata chiamata di Gattuso per gli spareggi: "Ci sono rimasto male ma... "

Ospite di Udinese Tonight Nicolò Zaniolo ha detto la sua sulla mancata chiamata del ct Gennaro Gattuso per i recenti play-off disputati e persi dall'Inter. "La Nazionale è il sogno di qualunque bambino inizi a giocare a calcio e il massimo livello raggiungibile per un giocatore - le parole del fantasista dell'Udinese -. Io l'ho sempre sognata, mi ricordo ancora le emozioni incredibili del Mondiale 2006 ma anche dell'Europeo 2021, è una cosa stupenda perché unisce tutte le tifoserie. Il mio obiettivo quest'anno era far parte di quella rosa, poi c'è chi fa le scelte e queste scelte vanno rispettate. Ora è un momento difficile per la Nazionale e dobbiamo restare uniti per far tornare l'Italia ai livelli che merita. Ci sono rimasto male per la non convocazione, ci tenevo, ma vuol dire che devo fare ancora di più".