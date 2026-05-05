Elezioni Figc, gli avversari di Malagò ci provano: rischio ineleggibilità?

Partendo dalla sua base, ovviamente, ma con incursioni anche tra le altre componenti. In settimana altro giro di incontri dunque: prima la Serie B che Malagò vedrà a Roma, anche Abete incontrerà il presidente Bedin, poi venerdì la videocall con le 60 società di C collegate (alle 11 con Abete e alle 12 con Malagò). L'ex n.1 Coni, dopo aver incassato il sostegno di calciatori e allenatori (alle urne Aic e Aiac insieme valgono il 30%, quota da aggiungere a quella della Serie A che lo ha candidato) avrebbe i numeri per portare a casa la partita.