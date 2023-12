Milan, la maledizione infortuni continua: ko anche Kjaer e Tomori

© Getty Images

Non accenna a svanire la maledizione infortuni che sta tormentando il Milan ormai da inizio stagione. Anche contro la Salernitana il tecnico Stefano Pioli è stato costretto a due cambi forzati: Simic per Kjaer tra primo e secondo tempo, Florenzi per Tomori al 65', in occasione del gol di Candreva. Se per il danese sembra essersi trattato solamente di una violenta pallonata e di qualche giramento di testa (un cambio dunque precauzionale), a preoccupare sono soprattutto le condizioni dell'inglese, che per altro aveva sbloccato il match, uscito per un problema muscolare alla coscia destra.