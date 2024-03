Inchiesta Milan, nel mirino pure il prezzo di vendita. Spuntano 41 parole chiave

l'inchiesta

I pm vorrebbero chiarire anche il prezzo di vendita del club da Elliott a RedBird. Gli inquirenti si concentrano su 41 parole chiave da cercare nei documenti

Mentre prosegue l'inchiesta sulla vendita del Milan da Elliott a RedBird, spunta un altro possibile fronte della vicenda. Secondo diversi quotidiani, tranne il Corriere della Sera, i pm starebbero concentrando le loro attenzioni anche sul prezzo pagato da RedBird a Elliott: nel 2022 la società rossonera era stata pagata 1,2 miliardi di euro complessivi tra i 560 milioni del vendor loan (cioè il prestito, da restituire in 3 anni con tasso annuo al 7%, che Elliott ha fatto a RedBird per consentirgli di fare l'operazione) e i 640 milioni di apporto equity della società di Gerry Cardinale. La Procura vuole capire se 1,2 miliardi di euro sia stata una quotazione congrua o nasconda altro. Val bene ricordare che nel 2022 Football Benchmark assegnava al Milan un valore di 578 milioni che però ha subito alzato l'anno successivo a 1,06 miliardi. Inoltre Forbes nel maggio 2023 stimava a 1,4 miliardi di dollari (cioè 1,279467 miliardi di euro) il valore del club. Senza contare che Elliott due anni fa aveva ricevuto un'offerta da 1,1 miliardi da Investcorp.

Il lavoro degli inquirenti sta procedendo a ritmo serrato, ed emerge che, per velocizzare le operazioni, la Procura avrebbe chiesto di cercare in particolare 41 parole chiave nei vari dispositivi informatici esaminati nelle perquisizioni di martedì. Tra queste la Gazzetta dello Sport ne cita due, molto curiose, King George Investment e Genio Investment perché di sapore molto rossonero: la prima sarebbe stata chiamata così per George Weah (King George) mentre la seconda richiama Dejan Savicevic (che era soprannominato, appunto, il genio).

Intanto la Procura della Figc sarebbe pronta a chiedere gli atti alla Procura di Milano una volta conclusa l'inchiesta per capire se ci siano state irregolarità a livello sportivo e, nel caso, formulare eventuali accuse con sanzioni e/o penalizzazioni ipotizzabili comunque quasi sicuramente solo nella prossima stagione visto che le tempistiche dell'inchiesta non sembrano compatibili con la fine dell'attuale stagione sportiva.

