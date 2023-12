Milan, in Europa League ti aspetta Gattuso: le possibili avversarie al sorteggio

L'URNA DI NYON

Niente Roma per i rossoneri, possibile la trasferta in Azerbaijan contro il Qarabag. L'andata dello spareggio si svolgerà a San Siro

Europa League, le possibili avversarie del Milan ai playoff













© Getty Images 1 di 8 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM "Andremo in Europa League per vincerla". È la frase ripetuta più volte dai protagonisti in casa Milan subito dopo il successo in casa Newcastle che ha permesso ai rossoneri di restare in Europa. Maignan e compagni si affacceranno nella nuova competizione partendo dai sedicesimi: il sorteggio di lunedì mattina (ore 13, a Nyon), definirà la sfidante dei 19 volte Campioni d'Italia. L'urna che contiene il nome del futuro avversario è composta da 7 club, quelli arrivati al secondo posto nei rispettivi gironi di Europa League. Nel dettaglio Friburgo, Marsiglia, Sparta Praga, Rennes, Sporting Lisbona, Tolosa e Qarabag. I rossoneri giocheranno la prima in casa (15 febbraio), mentre il ritorno è in programma una settimana più tardi.

Non c'è la Roma ovviamente (il sorteggio esclude derby nazionali), ma è possibile l'incrocio con il grande ex Gennaro Gattuso, piazzatosi secondo per colpa del ko nello 'spareggio' dell'ultima giornata contro il Brighton di Roberto De Zerbi. Attenzione al Friburgo di Vincenzo Grifo, ottavo in classifica in Bundesliga.