Europa League: Leverkusen e Slavia Praga a valanga, Liverpool ko. Villarreal al primo posto  

EUROPA LEAGUE

Succsso per 5-1 dei tedeschi sul Molde, 4-0 dei cechi sul Servette. Klopp perde 2-1 in casa dell’U.S.G, 2-3 degli spagnoli sul Rennes, costretto ai playoff

© Getty Images L’ultima giornata dei gironi di Europa League conferma la supremazia del Leverkusen, che supera anche il Molde (terzo dietro al Qarabag, vincente 2-1 con l’Hacken) con un netto 5-1. Poker per lo Slavia Praga, che piega il Servette nel girone della Roma e consolida il primo posto. Liverpool (già agli ottavi) ko 2-1 contro l’U.S.G che retrocede in Conference in favore del Tolosa (1-2 col Lask). Il Villarreal vince col Rennes 2-3: francesi secondi.

GRUPPO E

Klopp non ha niente da giocarsi (primo posto sicuro) e schiera un Liverpool altamente sperimentale ed imbottito di giovanissimi nella sfida in casa dell’Union Saint Gilloise, che chiude al terzo posto in classifica dopo aver vinto 2-1 contro gli inglesi. Il contropiede di Amoura apre le danze al 32’, ma sette minuti dopo risponde Quansah sugli sviluppi di un calcio d'angolo per riportare i Reds sul pareggio. Il gol vittoria lo sigla al 42’ Puertas con un altro tiro dopo una transizione offensiva degli uomini di Blessin, che chiudono così a 8 punti il loro cammino in Europa League, dietro al Tolosa che consolida il secondo posto grazie all’1-2 in casa del Lask. Gli ospiti passano al 54’ con il destro di Dallinga, ma risponde Ljubicic con un colpo di testa su invito di Stojkovic sette minuti dopo. Al minuto 83 ci pensa Suazo a regalare la vittoria ai francesi e sigillare la qualificazione ai playoff con undici punti.

GRUPPO F

Il Villarreal è corsaro 2-3 al Roazhon Park e trova così il primo posto nel girone e gli ottavi di finale dopo una partita folle, condannando il Rennes ai playoff. Dopo più di mezz'ora a reti inviolate, succede tutto nel giro di un minuto, con Moreno che porta avanti gli ospiti al 36’ su rigore ed Assignon che riporta tutto in parità pochi secondi dopo. Nella ripresa ci pensa Akhomach all'ora di gioco a riportare avanti i suoi con un mancino piazzato sul palo lontano, poi nel giro di un altro minuto si decide il match: Blas realizza il 2-2 con un mancino dalla distanza al 79’ e pochi secondi dopo è Parejo a regalare il successo con una conclusione di destro dall'interno dell'area. Al 101’ Assignon segna il 3-3, ma il Var annulla. Il terzo posto del girone viene centrato dal Maccabi Haifa, che sovverte la classifica e si qualifica in Conference League a discapito del Panathinaikos, superato 1-2 grazie alla rete di testa di Dean David dopo 20’ e al sigillo di Chery al 74’. La rete nel finale di Ioannidis non basta ai greci per evitare l’ultimo posto.

GRUPPO G

Lo Slavia Praga non delude le attese e chiude in testa il proprio girone ai danni della Roma. Vittoria netta con un sonoro 4-0 per la formazione di Trpisovsky, che apre e chiude la pratica Servette nel solo primo tempo: la sblocca il colpo di testa di Doudera al 15’, raddoppia Schranz dieci minuti dopo con un mancino in area di rigore e poi si scatena Chytil, che prima cala il tris alla mezz'ora dagli sviluppi di un corner e poi realizza la doppietta personale nel recupero. Diventano quindi 15 i punti dei padroni di casa nel girone, mentre gli svizzeri chiudono a quota 5 al terzo posto.

GRUPPO H

Il Bayer Leverkusen è infallibile e chiude il proprio percorso ai gironi con sei vittorie in sei partite e l'ennesima goleada stagionale: finisce 5-1 la partita contro il Molde. Apre le marcature l'ex Roma Schick dopo soli sei minuti con un mancino angolato dal limite dell'area, poi raddoppia Tapsoba al 22’ con un colpo di testa da corner. Tre giri di lancette e chiude il match l'autorete di Ellingsen. All' ora di gioco ci pensa Hlozek a fissare il poker con un mancino sotto la traversa, con il ceco che poi ispira la conclusione dal limite di Mbamba per il 5-0. Gol della bandiera realizzato al 75’ da Kitolano. I norvegesi retrocedono quindi in Conference, chiudendo al terzo posto in favore del Qarabag, che grazie al 2-1 all’Hacken si qualifica ai playoff di Europa League. Bastano pochissimi secondi dopo il fischio iniziale agli azeri per portarsi avanti con la rete di Andrade, mentre al terzo minuto di recupero della prima frazione ci pensa Benzia ad incastonare un destro all'incrocio dei pali per il raddoppio. Il rosso a Vesovic complica i piani dei padroni di casa, che vedono dimezzare il proprio vantaggio però solo dall’autorete di Huseynov al 94’.