Milan, il ritorno di Calabria: "Sono pronto, vogliamo la seconda stella"

© Getty Images

Davide Calabria è tornato. Il terzino del Milan ha smaltito pienamente dalla lesione miotendinea prossimale del bicipite femorale e dopo tre mesi è tornato in gruppo: "Ho recuperato dall’infortunio". Dal ritiro di Dubai il capitano rossonero indica la via: "Non mi aspettavo un inizio di stagione così lungo e nemmeno un Napoli così forte: i partenopei stanno facendo un campionato incredibile. Gennaio sarà un mese fondamentale perché loro hanno molto scontri diretti. Il nostro obiettivo rimane lo stesso: vincere. Vincere la seconda stella è un obiettivo, sarà più difficile dello scorso anno".