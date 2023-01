Milan, il preparatore personale di Vlahovic per ridurre gli infortuni

L'IDEA

Secondo 'Repubblica', i rossoneri pensano al guru serbo Andreja Milutinovic per risolvere il problema

© twitter Il Milan prova a correre ai ripari per risolvere il problema dei tanti infortunati. Secondo 'Repubblica', in casa rossonera si sussurra del progetto, già avviato durante il Mondiale, di un "head of performance", ovvero un coordinatore dei preparatori atletici: l’identikit porta ad Andreja Milutinovic, fama di guru in Serbia e preparatore personale di Dusan Vlahovic alla Juventus. Solo in questa stagione, ben 13 calciatori sono stati vittime di infortuni muscolari: Tonali, Krunic, Florenzi, Origi, Hernandez, Maignan, Messias, Calabria, Kjaer, De Ketelaere, Diaz, Dest e Rebic. A questi vanno aggiunti il lungodegente Ibrahimovic e Ballo-Touré, vittime di infortuni da trauma (lesione ai legamenti per il primo, lussazione alla spalla per il secondo) e Saelemaekers, appena rientrato dopo la lesione parziale del legamento collaterale mediale rimediata a ottobre.

Nella conferenza stampa alla vigilia della Salernitana, mister Pioli si è preso la responsabilità per i tanti forfait: "Il responsabile sugli infortuni sono io. Dovremmo stare qui ad analizzare tutti i singoli infortuni, ma stiamo lavorando per diminuirne il numero". Ora il Milan pensa di correre ai ripari per eliminare una piaga che rischia di condizionare la corsa scudetto.

Nell’ambiente Milutinovic è considerato il Lionel Messi dei preparatori atletici. La scorsa estate otto big si sono dati appuntamento a Belgrado per farsi aiutare da lui: Milenkovic, Tadic, Buffon, Kovacic, Brozovic, Vlahovic, Lukic e Nastasic hanno lavorato seguendo le sue direttive. Laureatosi alla facoltà di Sport ed Educazione Fisica di Belgrado nel 2003, nel suo curriculum anche un master e il diploma da fisioterapista. Nel giro della Nazionale della Serbia, a Milano non è un nome nuovo: nel 2015 Milutinovic aveva infatti lavorato per l’Inter di Roberto Mancini.

