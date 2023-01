Milan: Ballo-Touré sarà operato alla spalla, lesione alla coscia per Rebic

INFORTUNI MILAN

Il difensore ha rimediato una lussazione acromion-claveare destra, l'attaccante starà assente almeno una decina di giorni

© italyphotopress Il 2023 inizia nel peggiore dei modi per il Milan che deve fare fronte a due infortuni. Quello di Ballo-Touré era già noto, visto che era uscito malconcio nel finale dell'amichevole persa contro il PSV Eindhoven, l'esito degli esami ha stabilito una lussazione acromion-claveare destra che richiede un intervento chirurgico che sarà eseguito lunedì. Cattive notizie anche da Ante Rebic che ha rimediato una lesione di un muscolo adduttore della coscia sinistra, il croato sarà rivalutato con risonanza tra 7 giorni e quindi ci si attende - salvo complicazioni - un'assenza di una decina di giorni almeno.

Con il ko di Rebic, si aggrava la situazione in attacco, già privo di Zlatan Ibrahimovic (che sta recuperando dall'operazione al ginocchio) e Divock Origi (infortunio alla coscia). Olivier Giroud, di ritorno dal Mondiale, sarà regolarmente titolare mercoledì contro la Salernitana. A centrocampo ancora in bilico Krunic e, qualche metro più avanti, Junior Messias mentre in difesa è recuperato Calabria, si è visto ad Eindhoven, ma mancheranno Florenzi e appunto Ballo-Touré.

Infine la situazione Maignan con tempi di recupero ancora incerti, non è un caso che il Milan si sia cautelato con l'acquisto di Devis Vasquez dal Guaranì: portiere di prospettiva che comunque tampona numericamente l'assenza del numero 16 francese.