Milan, Ibrahimovic lavora con il pallone a Milanello

L'attaccante svedese sta recuperando dall'operazione al ginocchio. I tempi di rientro sono ancora incerti

Zlatan Ibrahimovic è tornato, il Milan lo attende. L'attaccante svedese sta proseguendo il lavoro personalizzato per recuperare dopo l'operazione al ginocchio dello scorso maggio, ma i progressi sono visibili e si è allenato a Milanello con il pallone tra i piedi. Una tappa importante per Ibra, pubblicata in una story di Instagram per condividere il momento con i tanti tifosi rossoneri che lo stanno aspettando.

Nonostante la buona notizia sui tempi di recupero, e quindi del rientro in campo, di Ibrahimovic vige ancora la massima incertezza. Nessuno si sbilancia, nemmeno Stefano Pioli ha certezze a riguardo, ma l'obiettivo non dichiarato sembra essere la gara d'andata degli ottavi di Champions League contro il Tottenham in programma il 14 febbraio.

