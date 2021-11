Milan, Ibrahimovic: "Non ho deciso quando smettere, continuo il più possibile"

QUI MILAN

Dal ritiro della nazionale svedese l'attaccante rossonero torna sul suo futuro: "Vado avanti, la mia testa è sempre più giovane"

Zlatan Ibrahimovic torna a parlare del suo futuro e allontana ancora una volta la prospettiva del ritiro dal calcio giocato: "Non ho fissato una data per smettere, voglio continuare il più a lungo possibile e non pensare a quando finirà - le sue parole dal ritiro della nazionale svedese -. Si impara qualcosa di nuovo ogni giorno, conosco sempre meglio il mio corpo ogni giorno che passa. Ma mentre il mio corpo invecchia, la mia testa diventa più giovane e ho un aspetto migliore". Getty Images

Ibra, atteso dal doppio impegno contro Georgia e Spagna per le qualificazioni a Qatar 2022, ha parlato anche delle sue condizioni fisiche e dei suoi recenti infortuni: "Tutti vorremmo sempre giocare, ma devo trovare il giusto equilibrio considerando gli infortuni che ho avuto. La scorsa stagione ho avuto più infortuni del solito. Dopo i 30 anni ho capito che il dolore non scompare, ma si sposta. Quello che è cambiato rispetto al passato è che ho un fisioterapista che mi segue 24 ore su 24 in Italia, al Milan. Non appena avverto qualcosa, cerco di prendermene cura subito".