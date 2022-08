Milan, Ibrahimovic e i progressi dopo l'intervento: "Più forte di prima"

MILAN

Lo svedese mostra i muscoli a tre mesi dall'operazione al ginocchio sinistro e rilancia la sfida: "Sono al top"

Ci vorrà ancora qualche mese prima di rivedere in campo Zlatan Ibrahimovic, impegnato nella riabilitazione dopo l'intervento al ginocchio sinistro dello scorso 25 maggio, ma lo svedese del Milan è più carico mai. Se qualche giorno fa aveva mostrato la forma fisica dell'intero corpo, questa volta - sempre su Instagram - si è concentrato sugli arti inferiori, aggiungendo la didascalia "senza limiti". Un concetto ribadito a Sportitalia: "Come sto? Al top, sono più forte di prima".

Ibra a metà luglio aveva firmato il rinnovo per un'ulteriore stagione in rossonero con la possibilità di lottare per regalare al Milan la seconda stella e, magari (dipenderà da come andranno i gironi, visto che il rientro è previsto per gennaio), riassaporare la Champions League. Senza contare la Supercoppa Italiana contro l'Inter del 18 gennaio: una seconda parte di stagione molto intensa alla quale il 40enne si sta preparando come sempre con estrema meticolosità.