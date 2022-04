Milan, Ibrahimovic, altro messaggio sul futuro: "Decido io quando fermarmi"

"Decido io quando fermarmi, così come decido che il pallone giallo ti colpirà". Un altro messaggio sul futuro quello lanciato da Zlatan Ibrahimovic attraverso i suoi profili social ma anche un assaggio della sua precisione, in attesa di rivederlo in campo dopo essere stato costretto a un altro stop di una decina di giorni per un sovraccarico al ginocchio. Nell'ultimo allenamento a Milanello ha provato solo qualche tiro e ha proseguito con le terapie e se, nei prossimi giorni, non avvertirà dolore al ginocchio potrebbe essere convocato per la prossima partita a Roma contro la Lazio. Quello che l'attaccante svedese farà a fine stagione, quando scadrà il contratto con il Milan, comunque, resta ancora avvolto nel mistero. "Non faccio programmi, quello che sarà dev'essere ancora scritto. Non voglio ritirarmi pensando che avrei potuto continuare, me ne pentirei", ha detto recentemente al sito Uefa, allontanando l'ipotesi del ritiro.