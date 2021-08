Milan, Ibra morde il freno: “Sto arrivando per te”

Zlatan Ibrahimovic torna a far sentire la sua voce sui social. Dopo un periodo di silenzio, coinciso con il periodo di convalescenza dall’intervento al ginocchio, lo svedese ha annunciato il suo imminente ritorno in gruppo con il Milan. Sotto un post in cui il suo viso viene ritratto diviso a metà con la faccia di un diavolo, Ibra ha scritto “I’m coming for you” (sto arrivando per te) e ha accompagnato il tutto con una storia: una foto di campo in maglia rossonera con scritto un ancor più confortante “presto” a caratteri cubitali.